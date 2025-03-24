AKP'li Mustafa Varank, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Varank, şu ifadeleri kullandı;
"Sevgili Muhalifler, Ekrem İmamoğlu, 2017'de aldığı evin önündeki villaları İBB'den milyarlarca lira ihale verdiği arkadaşına satın aldırıp, seçim öncesi yok pahasına açıktan zimmetine geçiren. Seçim sonrası, mülkünün önü bir daha kapanmasın, değeri düşmesin diye evinin önündeki şahıs arsasını 156 milyon liraya İBB kasasından kamulaştıran. Pervasız bir hırsızdır. Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız."
Varank'ın bu paylaşımına birçok vatandaştan tepki yağdı.