Kamudan aldığı milyarlarca liralık ihalelerle gündeme gelen ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen müteahhit Veysel Demirci’nin sahibi olduğu Ziver Meyra Palace, devletin üst düzey isimlerini ağırladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelde düzenlenen program kapsamında Demirci ile bir araya geldi.

ÜST DÜZEY İSİMLER AYNI OTELDE

Demirci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus’un otelindeki ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirci paylaşımında, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Dr. Cevdet Yılmaz Beyefendi’yi, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi’yi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanımız Sayın Abdulhadi Turus Beyefendi’yi, otelimiz Ziver Meyra Palace’ta ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

PROGRAM İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Ziyaretin, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri tarafından düzenlenen “1. Müslüman Diaspora Forumu” kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Demirci, paylaşımının devamında forumun “hayırlara vesile olmasını” diledi.