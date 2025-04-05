Elazığ Özel İdaresi tarafından 5 Ekim 2021 tarihinde ihalesi yapılan Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi yapım işini kamudan aldığı milyarlık ihalelerle bilinen AKP’li müteahhit Veysel Demirci’nin şirketi Ziver Petrol Anonim şirketi 49 milyon 494 bin TL’ye almıştı. 10 Mayıs 2024 tarihinde bitmesi gereken Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatı yaklaşık 11 ay geçmesine rağmen tamamlanamadı.

185 AĞAÇ KESMİŞTİ

19 Şubat 2022 tarihinde yapımına başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatında yüklenici firma tarafından 185 ağacın kesildiği ortaya çıkmıştı. Firmanın inşaat çalışmasında ağaçlara zarar verdiğine dair görüntülerin sosyal medyada yer alması ve gelen tepkiler üzerine Elazığ Valiliği tarafından yüklenici firmaya 5 bin fidan dikme cezası vermişti.

POLİS OKULU YAPIMI ZAMANINDA TAMAMLANAMADI

İhale bilgilerine göre 11 Kasım 2021 yılında ihale sözleşmesinin imzalanırken işin süresinin ise 900 gün olarak planlandığı görüldü. 10 Mayıs 2024 yılında tamamlanması gerekilen polis meslek eğitim merkezinin aradan geçen 11 aya rağmen sadece yüzde 70’inin tamamlandığı ifade edildi.

"DEPREM VE PANDEMİ SÜRECİNDEN DOLAYI GECİKME OLDU"

Polis okulu inşaatının son durumunu yerinde inceleyen Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, eğitim merkezinin 2025 yılı içerisinde hizmete açılacağını belirterek, “Bu anlamda yapılan çalışmaları yerinde gördük ve çıkabilecek sorunların çözümleriyle ilgili değerlendirme yaptık. Hem görevli arkadaşlara hem de inşaat firmamıza teşekkür ediyorum. Polis okulumuzun inşaatı özellikle 6 Şubat depremi ve öncesindeki pandemi sürecinden dolayı biraz gecikmelere uğradı. Telafisi için daha hızlı bir çalışma yapılacak. İlimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.