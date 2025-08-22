AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, ekonomideki gelişmelere de değinerek "İddia ediyorum bizim yaşadıklarımızı bir Avrupa ülkesi yaşasaydı sürünüyorlardı. Başımıza gelmedik kalmadı" dedi.

Öğütken, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, "Daha önceleri hastanelerde girdiğimizde kuyruklar vardı. İlaç alırken yaşadığımız sıkıntılı günler o kadar çabuk unutuluyor ki çünkü bunlar bire bir vatandaşa dokunan şeylerdi. Şimdi rahatladık. Gidiyoruz MR'ımızı çektiriyoruz, işlemlerimizi yaptırıyoruz. Çok büyük rahatlıklar var. Dönüp geriye baktığımız zaman Allah'tan bunları yapmışız diyoruz. Tabii tüneller, köprüler yaptık. Bunları anlatmaya gerek yok. Geçiyorsunuz ve görüyorsunuz aradaki farkı" dedi.

Öğütken, " Türkiye'nin uzaya uydu yollayacağı 20-24 yıl önce kimin aklına gelecekti. Bugün elhamdülillah bunları da başarıyoruz. Savunma sanayisinde aynı şekilde. Gemisini, uçağını yapamayan bir dönemden şu anda hepsini yapan bir devletin üyeleriyiz ve hepimiz bununla gurur duyuyoruz. Gurur duymaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

BAŞIMIZA GELMEDİK KALMADI

Ekonomideki gelişmelere de değinen Öğütken, "İddia ediyorum bizim yaşadıklarımızı bir Avrupa ülkesi yaşasaydı sürünüyorlardı. Başımıza gelmedik kalmadı. Savaş, pandemi ve asrın felaketi depremi yaşadık. 'Depremde yardım etmiyorlar' diyorlardı. Bütün teşkilatlarımız ve milletimiz, cansiperane gitti hem yardımını yaptı hem de AK Parti hükümeti sayesinde herkes konutlarını, güvenli evlerini almaya başladı. Olmaz denilen her şey oldu. 85 milyar dolar sadece buraya gitti." ifadesini kullandı.

Öğütken, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de şunları kaydetti:

"Ülkemiz 47 yıldır bu sıkıntıyı hem ekonomik hem vicdanen hem de kaybettiklerimizle çekiyor. Hiçbir şehidimizi, hiçbir gazimizi, hiçbir şehit ailemizi incitmeyeceğiz. Kimseyi incitmeden bu işe çözüm bulmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu bu girişim ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bir silah bırakma eylemi oldu. Arkasından meclisimizde komisyon kuruldu. Biz buradan Türkiye ve çevremizde bulunanlar olarak bu işi neticelendirmek istiyoruz. Bu işin 47 yılda 2 trilyon dolar maliyeti var. Bu paranın bu ülkede kaldığını ve bizlere, sizlere para olarak gittiğini düşünseniz refah seviyemizin nerelere geleceğini çok daha iyi görürsünüz."