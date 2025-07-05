CEM YILDIRIM/SÖZCÜ

İnşaat sürerken villanın etrafı yüksek duvarlar ve çam ağaçlarıyla çevrildi. CHP’li Ağbaba, “Eski Türkiye’de utanma duygusu vardı” diyerek israfa tepki gösterdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın TBMM’de gündeme getirdiği, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in kale gibi villasında inşaat son sürat devam ediyor. Ankara Gölbaşı İncek’te bulunan 2 bin 401 metrekarelik villa, 14 bin 347 metrekare arazi üzerine yapılıyor. Sadece zemin katı bin 173 metrekare olan villanın etrafı 3 metrelik duvar ve dikenli tellerle çevrildi.

ÇAM AĞAÇLARI DİKİLDİ

Villa ve çevresinde inşaat devam ederken duvar kenarlarına da 5 metrelik çam ağaçları dikildi. Villa bu sayede dışarıdan hiçbir biçimde gözükmüyor. Osman Gökçek 600 milyon lira değer biçilen villa için “Yıllar önce aldığım araziye ev yaptırıyorum, mal beyanımda da var. 600 milyon lira da külliyen yalan, yarın sabah bu parayı getirene hemen satmaya hazırım” demişti.

Meclis’te 2025 bütçe görüşmeleri sırasında Veli Ağbaba bir şehit eviyle kıyaslayarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in villasını gündeme getirmişti. Ağbaba, 16 odası ve 5 yatak odası ile 10 banyosu olan inşaat halindeki villanın mimari çizimleri ile fotoğraflarını da kürsüden göstermişti.

YAPAN AYNI FİRMA

801 milyon dolar harcanan ve hurda haline dönen Ankapark’ı yapan firmanın, Osman Gökçek’in villasını da yaptığını belirten Ağbaba, villada 250 metrekarelik kapalı havuz, 160 metrekarelik salon, 110 metrekarelik eğlence odası olduğunu ve 4 bin metrekare olarak alınan arsanın daha sonra 14 bin metrekareye çıkarıldığını da vurguladı. Arsayı satan kişinin Gökçek’lerin Beyaz TV’sinin yönetim kurulu üyesi Korkutata Ailesi olduğunu ve bu aileye ait firmanın Melih Gökçek döneminde ABB’den 52 ihale aldığını da belirten Ağbaba, “Bu malikâneyi dünyada 3 kişi yapar. Kolombiya’daki uyuşturucu baronları, Arap şeyhleri ve hırsızlar. Osman Gökçek kim? Bu evin değeri 600 milyon. Eski Türkiye’de utanma duygusu vardı” demişti.