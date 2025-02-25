AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğeni Arif Dağhan'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırmıştı. Zengin'in hareketi AKP içinde bile seslerin yükselmesine sebep olmuştu.

Çok sayıda yurttaş da sosyal medyada bu duruma tepki göstermişti. Ancak gelen tepkilere tahammül gösterilmedi.

Birgün'de yer alan habere göre, paylaşımlar mercek altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AKP’li Özlem Zengin’in yeğeniyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını mercek altına alıp soruşturma başlattığı öğrenildi.

"HİÇ OLMAZSA SİZE SELAM VERSİN"

Zengin, kürsüde yaptığı açıklamada, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan’ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" ifadelerini kullanmıştı. Zengin'in sözleri üzerine, yeğeni Arif Dağhan ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendini tanıttı. Ayrıca, Özlem Zengin'in yeğeni Arif Dağhan'ı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile tanıştırdığı ve fotoğraf çektirdiği de ortaya çıkmıştı.