Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde AKP MKYK listesi sosyal medyaya sızdı.
MKYK listesi belli olurken, 75 kişilik listede AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in adının olmaması sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşımların ardından AKP'li Zengin sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.
Paylaşımında, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir." diyen Zengin ayrıca parti tüzüğünün ilgili bölümünü paylaştı.
AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir. pic.twitter.com/PePGBRVLyh— Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) February 23, 2025