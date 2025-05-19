Rize Belediyesi, etkinlik kapsamında kentte konser vermesi beklenen Grup Madrigal'e izin vermedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Rize Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen Gençlik Şöleni’nde Madrigal grubunun, 19 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 21.30’da sahne alması bekleniyordu.

Haftalar öncesinden duyurusu yapılan konser, bugün ortaya çıkan bazı sosyal medya paylaşımları sonrası iptal edildi.

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Madrigal’in kurucularından ve grubun gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş’ın geçmişte bazı sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımları ortaya çıktı.

Karakaş, "Erdoğan gitmeden bu ülkede hiçbir şey iyiye gitmez", "Erdoğan yenerse ciddi ciddi çürüyeceğiz bu ülkede", "Erdoğan miti yıkılsın da ben de kendi ideolojimi duruşumu savunmak istiyorum" ve "Ben 5 yıl daha Erdoğan tarafından yönetilmek istemiyorum" gibi ifadeleri kullanmıştı.

Rize Belediyesi paylaşımların gündeme gelmesinin ardından konseri iptal etti. Belediye tarafından vatandaşlara 13.47’de gönderilen SMS ile Gençlik Şöleni kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hatırlatılırken, Madrigal konserinin iptal edildiği de duyuruldu.

Daha önce de kentte Rize Belediyesi ve Rize Valiliğinin nisan ayında düzenlediği Rize Kitap Fuarı'na Tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı önce davet edilmiş daha sonra, Çağdaş gazeteciler derneği (ÇGD) üyesi gazeteciler, yazarın Atatürk karşıtı söylemlerini yayınlamasının ardından Anapalı’nın söyleşi ve imza programı iptal edilmişti.

CHP'DEN BELEDİYESİNE ÇAĞRI

Öteyandan CHP Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'ndan Madrigal Grubu'na şu sözlerle destek geldi.

"Bugün şu anda yeni bir yasakla, yeni bir korkuyla karşı karşıya kaldık. Gençlerin çok sevdiği Madrigal grubu Rize Belediyesi tarafından Rize’ye davet edilmişti. Ama bir tweeti yüzünden konser verdirilmemiş. Madrigal grubuna sesleniyoruz. Fındıklı özgürlükler kasabasıdır. Fındıklı yarınlarımız için herkesin kendini ifade edebilmesi için. Özgürlüklerimiz ise önem verdiğimiz bir kasabadır bir İlçedir gelin gençlerle burada buluşun. Fındıklı size ev sahipliği yapar."