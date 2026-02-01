Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Eski CHP milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in istinafa taşınan CHP kurultay davasından ‘mutlak butlan’ kararı çıkacağını iddia ettiğini duyurdu.

Tayyar X hesabından yaptığı paylaşımda "CHP’li Mehmet Sevigen, istinafa taşınan CHP kurultay davasından ‘mutlak butlan’ kararı çıkacağını iddia ediyor. Böyle bir karar çıkarsa CHP yönetimi tümden düşer, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu işbaşına gelir. Olur mu, tahminim yok" dedi.

YENİ BİR HAREKETLİLİĞİN BAŞLADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ

Tayyar şöyle devam etti:

Öngörülerine itibar ettiğim bir dostum geçen hafta benzer bir iddiayı anlatmıştı bana. Kaynağını sorduğumda ‘Kılıçdaroğlu ekibinden biri’ demişti.

Sevigen’in ifadeleriyle birleştirince Kılıçdaroğlu ekibinin böyle bir ihtimali piyasa tabiriyle satın aldığını anlıyoruz.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun etrafında yeni bir hareketliliğin başladığını söyleyebiliriz. Karar ne zaman çıkar?

Aynı ekip ‘Mart’a kalmaz’ diyor. İstinaftan ‘mutlak butlan’ kararı çıkar veya çıkmaz bilemeyiz ama karar gününe kadar siyasi tansiyon daha da yükselecek gibi. İzleyelim, görelim, kim haklı çıkacak?