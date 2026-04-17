Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan kanlı okul saldırıları kamuoyunda tepkilere neden olurken AKP’li Şamil Tayyar, Anayasal hakkını kullanarak saldırıları protesto eden eğitimcileri tehdit etti. Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırmalarına sert tepki gösteren Tayyar, eğitim sendikalarının okulları boykota çağırdıklarına dikkat çekip, bu eylemleri toplumun sinir uçlarıyla oynamak olarak değerlendirdi. Tayyar şu ifadeleri kullandı: “Temel fonksiyonu öğretmenlerin özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi olan eğitim sendikaları, sokaklarda. Milli eğitim bakanını istifaya çağırıyorlar, iktidara laf yetiştiriyorlar, kızıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Doğru bulmasam da bu eylemi, siyasi mecra kendi içinde sindirebilir, tartışabilir, kavga konusu yapabilir. Tesiri, siyasetin sınırlarını aşmaz. Fakat. Öğrencileri ve öğretmenleri, okulları boykota çağırmak ne demek? Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın, kriminal hesaplar peşinde koşmayın. Aklınızı başınıza alın. Geçmişten ders çıkarın. Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın.

