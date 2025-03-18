İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerinden başlayan tartışma ve yargı süreci devam ederken yandaş medyada her gün bu konu işlenmeye devam ediyor.

AKP'ye bağlı medya organlarından TGRT'de dikkat çekici anlar yaşandı. Programa konuk olarak katılan eski MHP'li Nazif Okumuş Cem Küçük'e "Yusuf Tekin nasıl rektör oldu?" diye sorunca ortalık karıştı.

CEM KÜÇÜK'TEN SERT ÇIKIŞ

Okumuş'un sorusunun ardından tepki gösteren Cem Küçük, "Profesörlüğü şaibelidir diyorsun. Bu iftiradır. Güzel insanları linç ediyorlar." diyerek tepki gösterdi.

ŞAMİL TAYYAR KİŞİYE ÖZEL KARARNAMEYİ İTİRAF ETTİ

Tartışmanın bu anında söze giren eski AKP'li Şamil Tayyar'dan ilginç bir itiraf geldi. Tayyar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in rektör atanmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Nazif ağabey mevzu şu, MEB akademik kariyeri ile herhangi bir sorun yok. Rektör olabilmek için profesörlük kadrosunda 3 yıl kalmak gerekiyordu. Kararname ile o üç yıllık süre kaldırıldı. Ondan sonra rektör atandı. Sonra o kararname iptal oldu"