AKP Aydın İl Başkanlığı tarafından muhtarlar ve aza üyeleri için düzenlenen rozet takma töreni sonrasındaki toplu fotoğraf çekimi esnasında, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş rahatsızlık geçirdi. Salonda bulunanların müdahalesiyle Sarıbaş'ın dinlenmesi için alan oluşturuldu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halsizlik nedeniyle ayağa kalkmakta güçlük çeken Seda Sarıbaş'ın koluna girerek salondan çıkmasını sağladı. Tahliye edilen Sarıbaş, ilk olarak park halindeki Çerçioğlu'nun makam aracına alındı. Araçta bir süre gözlem altında tutulan Sarıbaş, durumunun stabil hale gelmesinin ardından istirahate alındı.
AKILLARA O GERGİNLİK GELDİ
Yaşanan krizin ardından iki isim arasında 2016 yılında yaşanan olay yeniden gündeme geldi. 15 Temmuz 2016 sonrasındaki 'Demokrasi nöbeti' etkinliklerinde kürsüden konuşma yapmak isteyen Çerçioğlu'nun metni, o dönem AKP Kadın Kolları Başkanı olan Sarıbaş tarafından yırtılmış ve taraflar arasında gerginlik çıkmıştı.