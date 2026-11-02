AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, X hesabından yaptığı açıklamada fon soruşturmasında yaşananları FETÖ'nün geçmişteki faaliyetlerine benzetti. Söz konusu kişilerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın görünerek güven kazandığını, devletin önemli makamlarına yerleştiğini ve bu konumları kendi çıkarları için kullandığını savunan Sayan, "Dün FETÖ, bugün aynı zihniyet, aynı oyun, aynı ihanet" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK DOSTLAR MENFAAT SAHİPLERİ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı da veren Sayan, gerçek dostların makam ve servet elde etmek için liderin çevresinde bulunan kişiler olmadığını belirtti. Kendisinin ve benzer düşüncedeki kişilerin vatan, millet ve devlet sevgisiyle hareket ettiğini savunan Sayan, "Bizim yolumuz menfaat yolu değil, vefa yoludur. Bizim davamız koltuk davası değil, memleket davasıdır" dedi.

"PARAYI KİM GÖTÜRDÜYSE ONDAN ALINSIN"

Açıklamasının sonunda Erdoğan'a "acil" notuyla seslenen Sayan, fon soruşturmasının çözülmesini istemeyen bir grubun süreci bilerek uzattığını, bu yolla para iadesini engellemeyi ve delilleri karartmayı amaçladığını ileri sürdü. Mağdurların zararlarının eksiksiz karşılanmasını isteyen Sayan, "Çözüm belli: Parayı kim götürdüyse ondan alınsın, fon mağdurlarına kuruşu kuruşuna dağıtılsın. Sayın Cumhurbaşkanım, mağdurlar sizden acil çözüm bekliyor" ifadelerini kullandı.