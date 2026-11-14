AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşinin yeğeni Ali Paslı’nın 84 günde fondan 2.4 milyar lira kazandığıyla ilgili iddialar yeniden gündeme oturdu.

AKP’li Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, NOW TV’nin haberini paylaşarak, “Bunlar doğruysa Yazıcı hâlâ nasıl o koltukta oturabiliyor? AK Parti’mize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza nasıl yük olmaya devam edebiliyor?” paylaşımını yaptı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Selman Öğüt de Sayan’ın paylaşımını alıntılayıp, “Yazıcı nasıl o görevde durabiliyor?” diye sordu.