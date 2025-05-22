AKP'li Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, X hesabından yaptığı son paylaşımda isim vermeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığını kullanarak işlerini halleden bir siyasetçi ve iş insanından bahsetti.

Sayan, söz konusu kişinin PKK ve FETÖ’yü idare ettiğini, CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını ve AKP’yi “babasının malı gibi” yönetmeye kalkıştığını iddia etti.

'DEVLET ARAZİLERİNE DOYMADI'

Ayrıca, bu kişinin 'Erdoğan'a düşman' iş insanları ve siyasetçilerle iş tuttuğunu, medya ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin rol oynadığını, devletin arazilerine 'doymadığını' ve yurt içi - yurt dışı tüm “ballı işlerde” yer aldığını öne sürdü.

'ERDOĞAN'IN ARKASINDAN KONUŞUYOR'

“Beş kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun” diyen Sayan, bu kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında saygılı görünürken, özel toplantılarda aleyhinde konuştuğunu iddia etti.

'100 NUMARALI SİYASETÇİ'

Sayan, isim vermeden yaptığı ifşaatı şu sözlerle bitirdi:

“Sen nasıl bir karaktersin? Nasıl bu kadar başarabiliyorsun? Bence senin karakterin okullarda tez olarak okutulmalıdır. Lakabın 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır. Bu memleket senin gibilerden çok çekti. Bu gidişle çekmeye de devam edecek. Allah seni bildiği gibi yapsın”

Sayan'ın paylaşımı sosyal medyada tartışma yaratırken, hedef aldığı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.