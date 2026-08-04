Sayan, başarısız ekonomi politikaları nedeniyle Bakan Şimşek’i istifaya çağırdı. Şimşek’in göreve geldiği günden bu yana millete sürekli “Sabredin, düzelecek, enflasyon düşecek” sözünü verdiği, fakat bu sözleri yerine getirmediğini belirtti.

Sayan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sayın Şimşek’in artık şu olgunluğu göstermesinin hem kendisi hem de ülkemiz açısından daha doğru olacağı kanaatindeyim: Ben para toplamayı biliyorum; ancak üretimi artıran, adaletli bir refah düzeni kuran ekonomik modeli hayata geçirmeyi başaramadım. Bunu söyleyip görevi bırakması; hem kendisi için hem ülkemiz için hem de Sayın Cumhurbaşkanımız için hayra vesile olacaktır.”