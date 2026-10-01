Türkiye'nin gündemini sarsan fon skandalına adı karışan AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2.2 milyar TL'yi iade ettiği iddia edilmişti.

Sözcü TV'de Günaydın Türkiyem programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın fondan kazandığı parayı iade etmediğini belirtti.

Fon skandalının patlamasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya ile iletişime geçen gazeteci Nagehan Alçı ile konuştuğunu aktaran Saymaz, Adalet Bakanlığı kaynaklarının, Kaya'nın fon parasını iade etmediğini söylediği bilgisini aktardı.

Saymaz, "Adalet Bakanlığı kaynaklarına sordum, ödenmediğini söylediler. Zaten dediler ki biz Mallarına tedbir koyduk. Arkadaşlar, bir şey rica edeceğim. Bunu bir yazar mısınız? Çünkü herkes ödendi şeklinde görüyordu. Fatma Betül Sayan Kaya ailesi o parayı ödememiş" ifadelerini kullandı.

Saymaz, sözlerinin devamında şunları söyledi:

Fatma Betül Sayan Kaya'nın da eşi de böyle bir parayı ödemedi. Adalet Bakanlığı kaynakları diyor ki, ya zaten biz bunun mal varlığına tedbir koyduk. Nasıl ödeyecek? Ayrıca nereye ödeyecek? Yani Tereyağı mı gidip ödeyecek, gelip hazineye mi ödeyecek, bize mi ödeyecek, nereye ödeyecek? Böyle bir alan, kanal da yok.

Ayrıntılar gelecek...