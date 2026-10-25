AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Borsa İstanbul’daki fon krizine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Kütahya’da partisinin Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Şen, yaşananların kendilerini üzdüğünü belirterek sorumluların hukuk çerçevesinde hesap vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamalarına da değinen Şen, “Bir insan kendine bu yanlışı yapar da Tayyip Erdoğan’a böyle bir yanlış yapılamaz arkadaşlar. Bu bizi çok yaraladı” diye konuştu.

ŞEN: SORUŞTURMA CERRAH TİTİZLİĞİYLE YÜRÜTÜLMELİ

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Mustafa Şen, bu süreçte ilerleme kaydedildiğini belirterek fon krizinin gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, halkın parasına el uzatanların cezalandırılacağı yönündeki sözlerini hatırlatan Şen, soruşturmanın aceleye getirilmeden ve dikkatle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Şen, “Bu pat diye bir günde olmaz. Yine Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ‘cerrah titizliğiyle’ olmak zorunda. Çünkü normal piyasasında, normal işlemini yapan insanların isimlerinin ve şahsiyetlerinin lekelenmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN MALINA EL UZATANIN AFFI SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Soruşturmada sorumluluğu bulunanların cezalandırılması gerektiğini belirten Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kol kırılır yen içinde kalır” anlayışıyla hareket edilmeyeceğine ilişkin açıklamasını da hatırlattı.

Şen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu ayrımlara dikkat ederek ama işin sonunda, mutlaka o suç işleyenlerin de cezasının en net bir şekilde, en ağır şekilde verileceği bir süreçteyiz. Burada milletin malına el uzatanın affı söz konusu olamaz. Benim malıma el uzatırsa ben affedeyim, sizin malınız olsa siz affedin ama milletin malına el uzatılmışsa Cumhurbaşkanımız şöyle ifade etti, hatırlayınız: ‘Bu durumda biz, kol kırılır yen içinde kalır diyemeyiz. O kol orada kalırsa kangren olur, kesilir. Kesilmezse, vücudu kangren eder.’ Yani vücudu öldürür.”

“GÜNÜ GELDİĞİNDE O OPERASYON YAPILACAK”

Soruşturmanın sonunda sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyleyen Şen, sürecin yargı makamları tarafından yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Şen, “Dolayısıyla o günü geldiğinde, o operasyon yapılacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun için de elbette ki biz hukuk devletiyiz. Bu işler mahkemelerin yürütmesi gereken şeylerdir. Siyasetçilerin ve gazetecilerin ya da sosyal medya fenomenlerinin değil. Biz takibimizi yapacağız, medya takibini, denetimini yapacak, biz siyasi ve idari olarak yapılması gerekenleri yapacağız, yaptık da. Ama asıl mesele hukuk meselesidir. Bunu mahkemeler, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri yapacak, yapıyorlar da. Onlara kolaylık diliyorum. Bundan sonra da umarım bir daha böyle şeyler olmaz. Onlar kendileri ders alırlar, onları görenler de ders alırlar.”

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul’da bazı yatırım fonlarının değerlerinde olağan dışı yükselişler yaşanması ve yatırımcıların para çekme taleplerinin karşılanamaması üzerine eylül ayında fon krizi gündeme geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Ağustos’ta serbest fonların belirli hisselerde yoğunlaşmasını sınırlayan düzenlemeler yaptı. Kurul, 17 Eylül’de ise Pusula, Tera ve bağlantılı şirketlerle ilişkili, 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bazı fon yöneticileri ve iş insanları hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi. Piyasa manipülasyonu ve haksız kazanç iddialarının incelendiği soruşturma kapsamında bazı mal varlıklarına da el konuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Ekim’de yaptığı açıklamada 131 fondan 66’sının tamamen tasfiye edildiğini belirtti. Şimşek, yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının planlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 21 Ekim’de AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında soruşturmaya değinerek, “Kol kırılır yen içinde kalır değil, vücudu sarmaması için gerekeni yapacağız. Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Soruşturmada son olarak 24 Ekim’de, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi daha tutuklandı.