Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün Başakşehir'de partisinin yaptığı mitingdeki konuşmasında "Bugün AK Parti’nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı AK Parti’nin milletvekillerine televizyonda konuşacakları not yollamış. Diyor ki ‘İBB soruşturmasında savcılığın iddialarını bol bol söyleyin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin verdiği cevapları duymazdan gelin. Cevap vermeyin, sakın ha büyütmeyin.’ Not yazmış, ‘KKTC, Halil Falyalı konusunda mümkünse konuya hiç girmeyin. Konu açılırsa FETÖ ve yabancı istihbaratın oyunu olarak değerlendirin. Sakın ha sakın CHP’nin Kıbrıs iddialarına cevap vermeyin. 1 Mayıs’ta Taksim’e gitmek isteyenlerin terör bağlantılı marjinal gruplar olduğunu söyleyin. Bu konuda eskilerden soran olursa sakın cevap vermeyin.’ Bu nedir biliyor musunuz? Bu nedir? Bu şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi ahlaki üstünlüğü kaybetmiş, psikolojik üstünlüğü kaybetmiş, kendi zihninde muhalefete düşmüş, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ve bu meydandan korkuyor, milletvekillerine nasıl savunma yapacağını anlatıyor. Korkun bizden, biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in Başakşehir mitinginde konuya işaret ettiğini söyleyen gazeteci Barış Terkoğlu, söz konusu mesajlara dair bir ekran görüntüsü de paylaştı.

Terkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başakşehir mitinginde “İletişim Başkanlığı televizyonda konuşacak milletvekillerine not göndermiş” ifadelerini kullanarak bir nottan bahsetti.

AKP’li vekillere yakın kaynakların verdiği bilgiye göre olay doğru.

-İletişim Başkanlığı tarafından, bazı AKP’li siyasilere ve tv programlarına katılan yorumculara, bir mesajlaşma uygulamasıyla özel bir mesaj gönderildi. Mesajın içeriğinde, muhalefete hangi konuda nasıl cevap verileceği anlatılıyor.

ALTUN'DAN ÖZEL'E YANIT

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'na yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Altun, şunları yazdı:

-CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Başkanlığımıza yönelik açıklamaları, devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyorum.

-İletişim Başkanlığımız, doğru enformasyon akışını sağlar, dezenformasyonla mücadele eder ve hakikati savunur. Bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi verir, vatandaşımıza gerçekleri ulaştırır.

-İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir, ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır.

-İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, millî menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar.

-İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır.

-İletişim Başkanlığımız, basın emekçilerinin haklarını gözetir, güvenli bir medya ekosistemi oluşturur ve her daim onların yanında durur. Ulusal ve uluslararası tüm basın temsilcilerinin daima destekçisidir.

-İletişim Başkanlığı, Türkiye’de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir. Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikâyet edenler…

-İletişim Başkanlığımız, tüm bu çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur.

-Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor.Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız.

-Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz.