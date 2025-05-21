T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Ünsal Ban’ın soruşturma kapsamında İstanbul’a götürüleceği öğrenildi. Ban’ın, temeli üç yıl öncesine dayanan, geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapılacağı yönünde bazı duyumlar aldığı ve Yunanistan’a kaçma hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Operasyonun hemen öncesinde Ban’a bilgi sızdırıldığı iddiası da ortaya atıldı. Bunun üzerine İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyeti’nin Ankara’yı bilgilendirdiği, Fethiye’de yakalanan Ban’ın Ankara’daki evinde bulunamadığı ifade edildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı iddiaları araştırıldı.

Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de tespit edilen şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

T24’ün aldığı bilgiye göre, temeli üç yıl öncesine dayanan soruşturma kapsamında, daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya göre, Matriks isimli yazılım şirketinin hisselerinde 9 Mart 2022 - 7 Eylül 2022 döneminde olağandışı hareketlilik gözlendi. Yapay yükselişlerle küçük yatırımcının zarara uğratıldığı tespit edildi.

Borsadaki manipülatif hareketlerin arkasında Ünsal Ban, Ahmet Karakaş, Erdal Pamukçu, Eray Aktay, Mürsel Pamukçu, Ünal Ban, Hüseyin Kısak ve Dentak Eğitim adlı şirketin olduğu tespitleri yapıldı, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 24 Temmuz 2024'te aralarında Ban’ın da olduğu 7 kişi ve bir şirketin 2 yıl boyunca borsada işlem yapmasını yasakladı. SPK ayrıca, 7 kişi hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu. Dün soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenlendi.

Eray Aktay'ın yurt dışında olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı olan Ban’ın yurt dışına kaçmak için gittiği Fethiye’de gözaltına alındığı ve İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. Ban’ın abisi Ünal Ban şoförü Ahmet Karakaş hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

Taşkesenlioğlu da ifade vermişti

11 kişi hakkında açılan söz konusu davanın iddianamesinde, Ban’ın eski eşi, eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da savcılıkta verdiği ifade de yer almıştı. Taşkesenlioğlu, “…bu şahıslar ile birlikte borsada alım satım yapmaya başladıklarını boşanma dilekçemi verdikten sonra öğrendim. Birlikte borsadaki Matriks hisse senedini manipüle ettiklerini öğrendim. SPK bu konuyu araştırırsa başka hisse senetlerinde de manipülasyon yapıldığı ortaya çıkacaktır. Ünsal’ın bu manipülasyonlardan elde ettiği gelirleri şoförü Ahmet Karakaş ve eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Abisi Ünal Ban gibi şahıslar üzerinden aklamaya çalıştığını düşünmekteyim. Yukarıda bahsettiğim otelde bulunan bilgisayarlar incelendiğinde tüm bu işlemler ile ilgili delillerin ortaya çıkacağını düşünüyorum” demişti.

Ünsal Ban kimdir?

30 Nisan 2025 tarihinde de Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptığı iddia edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ban, 29 Ağustos 2022’de “kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma”, “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Ban, 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla 2 Eylül 2022'de serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmesinin ardından, Ban yeniden gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ban, 3 Eylül 2022'de tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ban, tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan bir gün sonra, , “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş’ın da aralarında olduğu dokuz kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten’in tutuklanma talebiyle 13 Şubat 2023'te sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtilmişti.

14 Şubat 2023'te şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş’ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilmişti. Ban, 13 ay sonra , kara para aklama suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.