Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü ve AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirilmişti.
Üç şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme heyeti üç ismin de tutuklanmalarına karar verdi.