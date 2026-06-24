AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından milletvekili ve belediye başkanı transferlerine tepki gösterdi.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün.

Çok farklı mecralarda farklı siyasi görüşlere sahip dostlarla görüştüm.

Milletvekili ve belediye başkanı transferlerine sıcak bakan tek kişi görmedim.

Sosyal medyada da havanın değiştiğini gözlemliyorum.

Bize yakın hesapların ilk defa bu denli vekil transferine tepkili olduğunu gördüm.

Siyaset kurumunu tartışmalı hale getiren transferleri artık bir kurala bağlama zamanı geldi, geçiyor.

İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir ama bir başka partinin oyuyla seçilen kişinin makamını koruyarak parti değiştirmesi yasaklanmalıdır.

Parti kapatma, ihraç gibi sebeplerle geçiş mümkün olabilir, bağımsız kalabilir.

Çok özel ve istisnai durumlar hariç, bu transferlerin hiçbir partiye fayda sağlayacağını düşünmüyorum.

Seçimde görürüz."

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