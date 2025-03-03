Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü. Görüşmede, Bahçeli'nin Demirtaş'a, "Terörsüz Türkiye" sürecine sağladığı katkılarından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmenin ardından AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından, "Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım" diyerek, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında yazılanlara tepki gösterdiği için kendisine gelen eleştirilere sert çıktı. Tayyar, 'kendi mahallesinde' bulunan güruha şöyle seslendi:

"SİZİ FİNCAN BEYİNLİLER SİZİ…"

"MHP Lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aramış. Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım. Demirtaş'ın eşine yönelik ahlaksızca paylaşıma sadece insani olarak tepki gösterdiğim için 'teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın' diyerek beni linç etmeye kalkışan, 10 binin üzerinde twit atan mahallemizdeki kifayetsiz muhterisler kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi…"