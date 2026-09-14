AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, üst yargıdan bazı isimlerle görüştüğünü belirterek Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ndeki "mutlak butlan" davasının konusuz kaldığı yönündeki görüşlerin ağırlıkta olduğunu öne sürdü. Tayyar, Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin CHP'den istifasının ardından dosya üzerindeki siyasi baskının kalktığını savundu.

"KARAR EN GEÇ EKİM YA DA KASIMDA ÇIKACAK"

Tayyar ayrıca, kararın ekim ayında, aksi durumda en geç kasım ayında çıkmasının beklendiğini iddia etti.

"ÖZGÜR ÖZEL CHP'YE DÖNEMEZ"

"Mutlak butlan" kararının bozulması halinde bile Özel'in istifa ettiği için genel başkanlığa dönemeyeceğini öne süren Tayyar, tedbirin kalkması halinde CHP yönetiminin yasal süre içinde kurultaya gitmesi gerekeceğini savundu.

"PAYLAŞIMI SİLDİ"

Tayyar, kısa süre sonra üst yargı mensuplarıyla görüşmelerine dayandırdığı "Yargıtay'ın kararı bozmayacağı" yönündeki paylaşımını sildi.

CHP'NİN KONGRE TAKVİMİ

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ilçe delege seçimlerinin 11 Kasım'da başlayacağını, il ve ilçe kongrelerinin ise 14 Şubat'ta tamamlanacağını açıkladı. Parti kurmayları, mevcut yönetimin "tedbiren" görevde olduğunu ve Yargıtay'ın butlan kararına ilişkin süreç kesinleşmeden büyük kurultay tarihinin netleştirilemeyeceğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ ANAYASA SİNYALİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise son yaptığı açıklamada yeni anayasa tartışmasına ilişkin, "Sıradan vatandaşın 'Bu benim anayasamdır' diyebileceği tamamen demokratik bir anayasayı isterdim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Cumhur İttifakı ve AKP kanadından da yanıt geldi. İktidar temsilcileri, "Darbe anayasası Türkiye'ye yakışmıyor" diyerek muhalefet sistem değişikliği istiyorsa anayasa değişikliğiyle başlanabileceği mesajını verdi.