Sayıştay, Göksu yönetimindeki Esenler Belediyesi’ni 2021’den bu yana denetlemiyor. Belediye Meclisi’nce kurulan Denetim Komisyonu da evrak ve dosyalara erişemedi.

'KOPYASINI ALMAM, FOTOĞRAFINI ÇEKMEM ENGELLENDİ'

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre CHP’li üye Arzu Yazan, hazırladığı şerhte, “Toplantılarda istediğim hiçbir belge teslim edilmedi, taleplerim gerekçesiz reddedildi. Kısa süren toplantılar sadece sözlü görüşme niteliğindeydi. Bana yalnızca Kasım 2024 meclisinde dağıtılan bütçe, 2 sayfalık mizan tablosu ve belediye borçlarını gösteren bir excel tablosu gösterildi. Bunların kopyasını almam ya da fotoğraf çekmem engellendi, sadece el yazısıyla not almama izin verildi” dedi.

'NEYİ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR?'

“Hiçbir dosya paylaşılmadı” diyen Yazan, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Belediye Kanunu açık. Komisyon odasında dosyaları incelemem gerekirken, ne ihale ne de doğrudan temin dosyası tarafıma sunuldu. Bu engellemeyle neyi saklamaya çalıştılar?” ifadelerini kullandı.