AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, sosyal medya paylaşımında, "Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer hakkındaki paylaşımım sebebiyle mahkeme 60 bin lira tazminata hükmetti" ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı ayrıca şunları kaydetti:

"Bu korkunç bir hukuk skandalı. Normalde davayı kaybetmesi gerekiyordu. Hangi hukukçuya sorarsanız sorun aynı şeyi söyleyecektir.

Paylaşımda hakaret yok, iftira yok, karalama yok. Her şey gerçek. Söylediğim her konuda haklı çıktım. Üstelik Ümit Özdağ tam da söylediğim gibi hapse girdi.

Beni cezaevine attıramayacaklarını anlayınca böyle tazminatlarla bedel ödetmeye çalışıyorlar.

Malesef benim böyle bir tazminatı ödeyecek param yok. Normalde böyle bir şey söylemeye çok çekinirim ama destek olmak isteyen olursa kapım açık. Olmazsa da canınız sağolsun"

"SİMİT SATSIN, ONURLU YAŞASIN"

Tunçer karara ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya trolünün Fetö taktikleriyle tarafıma attığı iftiralardan ötürü açtığım tazminat davasında iddialarını ispat edemediği için mahkeme tarafımı haklı buldu, davamı kazandım" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Tüm bunların iftira olduğunu ispat ettim. Tazminatı ödeyemeyeceğini söyleyerek dilenciliğe başlamış. Simit satsın, onurlu yaşasın.

Bir kadının namusuna, onuruna alçakça iftira atanların yüreği varsa anonim hesapların arkasına saklanmasınlar, zevkle aynı tarifeyi uygularım, yargı önünde hesaplaşırız. Aksi halde hiçbir hükümleri yoktur. Şimdiye kadar cevap vermediğim gibi, bundan sonra da vermeyeceğim. Mücadelemi sürdürecek ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Saygılarımla."

Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya trolünün Fetö taktikleriyle tarafıma attığı iftiralardan ötürü açtığım tazminat davasında iddialarını ispat edemediği için mahkeme tarafımı haklı buldu, davamı kazandım. Tüm bunların iftira olduğunu ispat ettim. Tazminatı ödeyemeyeceğini… https://t.co/gLXeOvH6mJ pic.twitter.com/iPGFEtTRjl — Av. Sevdagül Tunçer (@SevdaGulTuncer) March 20, 2025

NE OLMUŞTU?

AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, "Sevdagül Tunçer, bir ağabeyin olarak bugün yazacaklarımdan önce iyiliğin için son kez sesleniyorum. Ümit Özdağ ile ilişkini bitir, partiden ayrıl. Aşk acısı yaşayacak ilk insan değilsin geçer gider. Söz veriyorum bana açtığın tazminat davasını da unutacağım affedeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Bölükbaşı ayrıca, 60 bin TL tazminat ödeyeceğini duyurdu.