AKP Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, deprem sonrası kentte devam eden konut ve işyeri teslimlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Tüfenkci, aksaklıkların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek kış öncesinde teslim edilmeyen konutların takip edilmesi gerektiğini söyledi.



“TESLİM ETMEDİĞİMİZ BİR SÜRÜ KONUT VAR”



Tüfenkci, deprem konutlarının teslim süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin şunları söyledi:



“Sorunlar yok mu? Var. Değerli arkadaşlar, gözlerimizi de kapamamamız lazım. Biz Allah'a hamdolsun yeni bir şehir inşa ettik, ihya ediyoruz. Belediyelerimiz sonuna kadar hizmet etmeye çalışıyor, koşturuyor. Ama sıkıntılar ne? Daha kuralarını çektik, evlerini teslim etmediğimiz bir sürü konut var. Kış geliyor, takip etmemiz lazım. Teslim ettiklerimizde sıkıntılar var, onları giderme noktasında hep beraber gayret göstermemiz lazım. Kırsalda konutları bitirdik, daha teslim edemedik, göçemediler şu veya bu nedenle. Bunları da bizlerin görmesi lazım.”





KONTEYNERDEKİ ESNAF İÇİN “ÇIKIN” BASKISI



Konteynerlerde ticaretini sürdüren esnafındurumuna da değinen Tüfenkci, işyerleri tamamlanmadan konteynerlerin boşaltılmasının mağduriyet yaratacağını belirtti.



“Vatandaşımızın sorunlarına yakın ve duyarlı olamazsak olmaz. İş yerlerimiz var; işte Bıçakçı İnşaat daha bitiremedi. Normalde bu ay bitirmesi lazım, bitiremedi. Bu insanlar şimdi, biz de diyoruz ki 'Çıkın, boşaltın' diyoruz konteynerlerden. Nereye gidecekler? Hak sahibi de aynı zamanda. Adamı bir ay için sokağa mı atacağız, başka yere mi atacağız? Bunlar bizim, sizlerin, hepimizin oturup çözmemiz gereken konular ve milletimizi, vatandaşımızı, hemşehrimizi bu anlamıyla rahatlatmamız lazım. İşte hemen yukarıda çarşımız var, Cumhuriyet Çarşısı diyorlar, Ticaret Lisesi'nin arka tarafında. E orada bir sürü insan... Şimdi 'Çıkın' dedik. Adam diyor ki 'Dükkanımı daha teslim etmediniz.' Gezdiğimizde... Ne olacak? 'Çıkın' demek kolay. O insanlara dükkanlarını teslim edip oturtmamız lazım” diye konuştu.



“AK PARTİ OLARAK PUAN KAYBEDİYORUZ”



Yerel yönetimlerin hizmet performansının partiye yansıdığını söyleyen Tüfenkci, belediyelerin vatandaşın sorunlarına duyarlı olması gerektiğini belirtti.



Tüfenkci sözlerini şöyle tamamladı:



“Belediye Başkanlarımızın gerçekten sahada büyük emekleri var. Yolu çukur olursa Belediye Başkanını arıyorlar. Onlar da vatandaşımızın sorunlarına duyarlı bir şekilde cevap verdiğinde AK Parti teşkilatı olarak hepimiz rahatlamış oluyoruz. Hepimize aferin geliyor. Ama veremezlerse, o suyu bağlayamazlarsa, o yol yamayı yapamazlarsa, o çöpü alamazlarsa veya o imar sorununu çözemezlerse hep beraber AK Parti olarak puan kaybediyoruz. Dolayısıyla biz bir bütünüz, bir aileyiz. Birbirimize sorun değil, destek olmamız lazım.”