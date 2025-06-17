CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, eski dönemle ilgili belediye içinde araştırmalar ve incelemeler başlattı.

İncelemelerde önceki dönem Keçiören Belediye Başkanı Altınok'un Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde AKP'ye ait seçim araçlarının benzinlerini belediyeden sağladığı ortaya çıktı.

T24'te Tolga Şardan'ın yazısındaki bilgilere göre dosya çerçevesinde, eski Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, dönemin Başkan Yardımcısı Kazım Kabadayı, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Süleyman Korkmaz ve akaryakıt biriminde çalışan beş belediye personeli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Dosyalardan ikincisi personel ataması konusunda. H.Ç. isimli kişinin, memur olma şartlarını taşımadığı halde memur kadrosuna atandığı tespit edildi. Üçüncü dosyanın konusu, finansal kiralama konusunda. İhale Yasası’na aykırı olarak belediye için finansal kiralama yapıldığı gerekçesiyle eski Başkan Altınok’la birlikte Başkan Yardımcısı Metin Akdemir ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Murat Şentürk hakkındaki suç duyurusu yine Ankara Adliyesi’ne gönderildi, geçen yıl. Savcılık soruşturması devam ediyor.

Altınok döneminden ortaya çıkarılan dördüncü olay, A.K. adlı kişinin zabıta müdürü şartlarını taşımamasına karşın zabıta müdürü kadrosuna atanması

Belediye müfettişleri, bütçe içi işletme işlemlerinde sorunlu bazı iş ve işlemleri tespit etti. Altınok’un dışında Özel Kalem Müdürü Orkun Genç, Destek Hizmetleri Müdürü Necati Özyürek ile birim sorumlusu Ali Çekiç hakkında düzenlenen rapor, suç duyurusuyla halinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldı.

son dosya; belediyeye ait bir taşınmazın kiraya verilmesinde belediyenin zarara uğratılması.

CHP MİLLETVEKİLİ SORU ÖNERGESİ'Nİ TBMM'YE SUNDU

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de merak etmiş olsa gerek. Adıgüzel, hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlamasını talep ettiği soru önergesini TBMM’ye sundu.