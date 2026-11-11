Fon vurgununa ilişkin soruşturma kapsamında peş peşe tutuklamalar yaşanırken, AKP kulislerinde de hareketlilik sürüyor. Vurguna karıştığı öne sürülen isimlerin yer aldığı liste kamuoyuyla henüz paylaşılmazken, olayın parti içerisinde krize neden olduğu belirtiliyor.

Milli Gazete'nin haberine göre, AKP'nin üst düzey isimlerinden biri, fon vurgununa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yaşananların birkaç kişinin karıştığı münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini belirten isim, "Bu canavarı kendi ellerimizle büyüttük" diyerek parti içerisindeki ihmallere dikkat çekti.

"ONLARI KOLLAYAN ABİLERİ VAR"

Fon vurgununa karışan kişilerin arkasındaki ilişkilere işaret eden AKP'li isim, şu ifadeleri kullandı:

"Eve giren hırsız bile emek verir. Pencereye tırmanır, kapıyı kırar, yani bir emek vardır. Bunlar öyle değil. Üç beş tane yeni yetme, onları kollayan abileri... Bir araya gelmişler, mevcut servetleri yetmiyor gibi bu serveti daha da artıralım demişler."

"BU CANAVARI KENDİ ELİMİZLE BÜYÜTTÜK"

Yaşananların yalnızca birkaç kişinin hırsına bağlanamayacağını belirten AKP'li isim, ihmallerin ve göz yumulan haksızlıkların bugünkü tabloya zemin hazırladığını söyledi.

Üst düzey isim, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olayı sadece birkaç hırslı, gözü dönmüş figüre indirgeyip işin içinden sıyrılamayız. Kendimizi kandırmayalım; biz bu canavarı elimizle kendimiz doğurtup kendi ellerimizle büyüttük! Zamanında yapılan ihmaller, 'Nasıl olsa bizdendir, bize zarar gelmez' denilerek göz yumulan haksızlıklar, uyarıların kulak ardı edilmesi ve açılan sınırsız alanların sonucudur bugün olanlar.

Kendi ellerimizle besleyip palazlandırdığımız bu kontrolsüz yapı, o kadar güçlendi ki nihayetinde sistemi ve bizi teslim almaya çalışır hale geldi. Bu, siyasal, vicdani ve ahlaki bir mesuliyettir. Bu canavarın büyümesine zemin hazırlayan, göz yuman her mekanizma, bugün bu ağır vebalin altındadır."

"40 HAMAMDA YIKANSA BİLE KOKUSU 100 YIL GEÇMEZ"

Yaşananların üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurgulayan AKP'li isim, sessiz kalmanın sorumluluğu paylaşmak anlamına geleceğini belirtti. Olayın sıradan bir adli vaka olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinin bunları anlatması gerekli. Sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Bu yükü taşıyamayız. Bakınız ortada halı altına süpürülemeyecek, geçiştirilemeyecek kadar büyük bir vebal var. Öyle bir pisliğe batıldı ki, 40 hamamda 40 gün yıkanılsa bile kokusu 100 yıl bile geçse çıkmaz!

Bu, sıradan bir adli vaka, münferit bir hata ya da birkaç kişinin karıştığı basit bir usulsüzlük değildir. İnsanların hayallerini, birikimlerini, devletin imkanlarını kullanarak işkembelerini büyüten bir kirli, hastalıklı yapı var karşımızda."