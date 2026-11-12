Türkiye'de emekliler geçim sıkıntısıyla boğuşurken, iktidar cephesinden emekli maaşlarının artırılmasına yönelik açıklamalar peş peşe geliyor.

Son olarak AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, emekli maaşlarına yönelik bir açıklama yaptı. Gül, emekli maaşlarına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'güçlü' bir talimat verdiğini duyurdu.

'GÜÇLÜ' TALİMAT VURGUSU

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, "Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusuna "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır" yanıtını verdi.

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları olduğunu vurguladı.