İBB Meclisi Haziran ayı oturumu gergin geçti. İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Belediye Başkanlarının ardından toplantının gündemi de soruşturmalar ve etkin pişmanlık ifadeleri oldu.

AKP'Lİ KAYNAR'IN SÖZLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

AKP'li İBB meclis üyesi Muhammet Kaynar kürsüdeki konuşmasında lafı İBB soruşturmasına getirdi. Etkin pişmanlık ifadeleri üzerine yapılan iddiaları dillendiren Kaynar, "Başkanım burada bakın bu mecliste bu iddialar var. Siz de çıkın bunlar doğru değildir deyin." dedi.

O esnada İBB Meclis Başkanvekili tarafından "Burası mahkeme yeri değil" cevabı alan Kaynar, meclisi provoke etmeye devam etti.

CHP grubuna dönen Kaynar, "Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz. Hodri meydan." dediği anda ortalık karıştı.

Başkanlık makamı toplantıya ara verse de İBB Meclis salonunda arbede çıktı.