Ramazan kumanyası götürdüğü 3 çocuklu bir kadını taciz ettiği iddia edilen AKP Zonguldak İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eyrilmez hem partisinden hem de meclis üyeliğinden istifa etti.

Eyrilmez’in fitre parası verdiği Ö.Ç., çocukları ile birlikte yalnız yaşadığını ve küçük çocuğu olduğu için çalışamadığını ve geçinmekte zorlandığını belirtti. Bir tanıdığının Eyrilmez için “yardımcı oluyor” deyip numarasını verdini ve bunun üzerine kendisini aradığını belirten kadın, Eyrilmez’in evine yardım kartı getirdiğinde zorla öpmeye çalıştığını iddia etti.

Yardım alabilmek için resmi kurumlar dahil birçok yere başvurduğunu belirten kadın, buralardan dönüş alamadığını aktardı. Eyrilmez’in Whatsapp üzerinden kendisiyle iletişim kurmaya başladığını söyleyen Ö.Ç., “Ben ayağımda çocuğu sallarken beni kendisine çekip öpmeye çalıştı. Bana ‘ben senin ömür boyu yanındayım, sana sahip çıkacağım, ev, iş ayarlarım’ dedi. Sonrasında elini omzuma doğru uzatıp, kendine doğru çekerek beni öpmeye çalıştı. Ben de kendisini ittim” dedi.

GERİ ADIM ATMAYACAK

Yaşananların ardından Eyrilmez’in kendisine mesaj atmaya devam ettiğini vurgulayan kadın, Eyrilmez’den şikayetçi olduğunu belirtti. Ancak daha sonrasında ise tehditler almaya başladığını belirtti. Kadın, “Bunlar iktidar partisinde görevleri var diye şikayetimi geri çekmeyeceğim” dedi.