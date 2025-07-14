AKP'li eski vekil Ahmet Hamdi Çamlı'nın Cumhuriyet'e yönelik kullandığı "kanlı 1923 darbesi" ifadelerine tepkiler sürerken skandallara bir yenisi daha eklendi.

Bu defa Çanakkale'nin Çan ilçe Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Tandoğan Tolga, sosyal medyada Cumhuriyet'i hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan üye, "50 yıllık kalleşliği bitiren! 100 yıllık kahpeliği de bitirir" ifadelerini kullandı.

Meclis üyesinin Türkiye Cumhuriyet'ini hedef alan sözleri büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER...

Sosyal medya üzerinden ise Tandoğan Tolga’ya sert tepkiler geldi.

Yapılan yorumlar arasından; "'Çay içer gider. bir şey olmaz', 'Sıfata bak' ve 'Yüz buluyorlar böyle'" paylaşımları dikkat çekti.

YELİZ CUMHURİYET'İ HEDEF ALMIŞTI

Kamuoyunda "Yeliz" olarak bilinen eski AKP İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhuriyet’i hedef almıştı.

Cumhuriyet’in kuruluşunu hedef alan Çamlı “kanlı 1923 darbesi” ifadesini kullanmıştı. Aldığı tepkiler sonrası yeni bir paylaşım yapan Çamlı bu kez Türkiye için “Çamuristan” ifadesini kullanmıştı.

Çamlı TBMM’de başkanlık teklifine ilişkin görüşmeler esnasında, Genel Kurul’dan "Yeliz Adaley" isimli bir Twitter hesabından canlı yayın yaptığının ortaya çıkması üzerine geniş kesimlerce "Yeliz" olarak anılmaya başlanmıştı.