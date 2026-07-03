Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Haziran ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın idaresinde gerçekleştirildi. Birleşimde birinci kademe su kullanımına yüzde 20 indirim yapılması görüşüldü.

AKP’Lİ ÜYELER DESTEK VERMEDİ

AKP'li üyelerin destek vermediği indirim birleşiminde, karar oy çokluğuyla kabul edildi.

'İNDİRİMDEN FAYDALANACAKLAR'

Birleşimde BASKİ'nin çalışmaları ve su indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imizin dört bir yanında su kaynakları bulduk, yatırımlar yaptık. Yine de ne olursa olsun su kaynakları sonsuz değildir. Bu nedenle hem az kullanımı teşvik etmek hem de dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak için indirimi 1-10 metreküp arasında tutmak bir zorunluluk. Villanın havuzunu dolduranla, 3-5 metreküp su kullanan mütevazi vatandaşımıza aynı tarife uygulanamaz. Bu mümkün mü? Burada bir adaletsizlik vardı. Bu adaletsizlik bitiyor. Engelli vatandaşlarımız, şehit yakını, gazi ailelerimiz, öğrencilerimize ve sosyal yardım alan hemşehrilerimize Büyükşehir desteğimiz yine devam edeceği gibi bu indirimden de faydalanacaklardır” ifadelerini kullandı.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIYA KATILMAMIŞLARDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclisinde AKP’li üyeler ‘su indiriminin’ görüşüleceği bir önceki toplantıya katılmadı. Bunun üzerine CHP’li belediye başkanı Ahmet Akın, “İndirim yapacağız diyoruz, toplantıya gelmiyorsunuz” diyerek AKP'li üyelere tepki gösterdi.