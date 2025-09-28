AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğu 2020 yılında Gaziantep'te “Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi” açılacağını duyurdu.

Tesisi 'müjde' olarak duyuran Varank, “Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan kapısı Gaziantep’te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ediyoruz. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi’nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz” dedi.

Varank yine Bakan olduğu 2022 yılındaki Gaziantep ziyaretinde, açıldığı belirtilen tesisi ziyaret etti. Yapılan açıklamada, “Varank’ın kanser hastalarının teşhis eksikliklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları incelediği” ifade edildi.

SAYIŞTAY: 'ATIL VAZİYETTE KALMIŞ'

Sayıştay’ın Gaziantep Üniversitesi 2024 Yılı Denetim raporunda ise 46,6 milyon TL’ye mâl olan tesisin atıl durumda olduğu ifade edildi.

Sayıştay denetçileri su satırları kaleme aldı:

“Üniversitede kanser hastalarının teşhisinde kullanılmak üzere radyofarmasötik üretimi sağlayabilmek amacıyla proje oluşturulduğu, kurulan Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi’nin kabul tarihi olan 05 Haziran 2022‘den bugüne kadar üretim yapılabilecek noktaya gelinemediği görülmüştür. Denetimlerde, projenin 2022’de tamamlandığı ancak nükleer bir tesis olması nedeniyle yeterli donanımda personelin bulunmaması ve işletme sermayesinin tahsisi noktasında çekimser kalınması nedeniyle projenin bugüne kadar faaliyete geçirilemediği, atıl vaziyette kaldığı tespit edilmiştir. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için yatırımın faaliyete geçirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.”

'BÜYÜK İSRAF'

BirGün'den İsmail Arı'ya konuşan, Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise “Sayıştay raporları açıklandığı zaman skandallar genelde belediye raporlarında ortaya çıkardı. Bu sefer Gaziantep Üniversitesi raporu da skandallarla dolu. 2022 yılında 46.6 milyon TL’ye mâl olan tesis atıl vaziyette kalmış. Kanser hastalarının teşhisinde kullanılmak üzere kurulan tesisin bu şekilde olması hem üzüntü verici hem de büyük bir israftır” dedi.

'RAPORA YAZILMASA KİMSENİN HABERİ OLMAYACAK'

“Bu projeyi gerek AKP’li isimler gerekse de birçok kurum büyük bir mutlulukla ve gururla paylaştı” ifadelerini kullanan CHP’li Kalkan sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim tepkimiz projeye değil, projenin ilerlememesine ve yetkililerin bu işin peşine düşmemesinedir. AKP’nin ve birçok kurumun Sayıştay’dan rahatsız olmasının sebebi tam olarak bu ve bunun gibi bulgulardır. Sayıştay raporuna yazmış olmasa bu kadar harcamadan ve atıl durumdan kimsenin haberi olmayacaktı. Konunun da bundan sonraki süreçte takipçisi olacağız.”