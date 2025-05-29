THY EuroLeague Final Four finali Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenirken Fenerbahçe Bekoikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Müsabakayı izlemeye gelenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maç öncesi Bakan Bak ve AKP’li vekillerle bir araya gelirken bir fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.

ELLERİYLE BAKLAVA YEDİRDİ

AKP’li Varank, Ali Koç’a Türkiye’den getirilen baklavayı elleriyle yedirdi.

Varank'ın 'Okunmuş baklavayı da Besmele ile yediriyoruz, Bismillah.' sözlerine Ali Koç, 'Amin.' diyerek cevap verdi.

"VİDEO ANLIK DEĞİL, 3.DENEMEDEN SONRA YAYINLANDI"

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, gündeme oturan görüntülere ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

NeoSpor adlı YouTube kanalında konuşan Çelikler, görüntünün anlık olmadığını ve söz konusu videonun üçüncü denemeden sonra yayınlandığını öne sürdü.

Çelikler şunları kaydetti:

“Baklava işi anlık gelişen bir şey değil. İzlediğiniz görüntü üçüncü çekim. İş prodüksiyon aslında. Bir kere yediriyor, ‘olmadı yan çektin, bakan bey de çıksın’ falan deniliyor. Yayınlanan ve bizim gördüğümüz görüntü üçüncü çekim. Anlık bir gelişme oldu, tatlı bir sohbet anıydı denecek bir durum yok.”