TBB ve İBB Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için dün milyonlarca vatandaş sandıklarda oy kullandı.

1 milyon 700 binin üzerinde CHP seçmeninin yanı sıra 15 milyona yakın dayanışma oyu kullanıldı.

CHP'nin tarihi bir katılımla belirlediği Cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin AKP'li Varank sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 15 milyon oyu az bularak, "Kılıçdaroğlu bile Erdoğan'a karşı ilk turda 24 milyon oy almıştı" dedi.

VARANK 15 MİLYON OYU BEĞENMEDİ

AKP'li Varank desteği az bularak, “Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi gerçekten inanılmaz beceriksiz. Kılıçdaroğlu bile Erdoğan’a karşı ilk turda 24 milyon oy almışken bunlar tek aday girdikleri seçimden sözümona 14 milyon oy aldık diye seviniyorlar.” diye yazdı.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

İmamoğlu ise, "Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek; sandık sonuçlarına ilişkin; "Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu. Erdoğan’a “artık yeter” dedi. Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" ifadelerini kullandı.