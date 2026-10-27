AKP Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'daki TOFAŞ Fabrikası'nda düzenlenen “TOFAŞ K9 Projesi Üretim Başlangıç Töreni”ne katıldı.

Programda konuşan Varank, Türkiye'nin global yatırımcıların ihtiyaçlarına aynı anda cevap verebilen güçlü bir yatırım ekosistemine sahip olduğunu belirterek uzun vadeli ve güvenilir bir ortak olduğunu ifade etti.

Ali Koç ve Ömer Koç'un da katıldığı törende Varank, Gazze'ye yardım gönderilmesi için Ali Koç'la arasında geçen konuşmayı anlattı.

“DEVLETİMİZİN KAÇ AMBULANSA İHTİYACI VARSA…”

Gazze'ye yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmalardan söz eden Varank, Ali Koç'un desteğine teşekkür etti.

Varank, aralarında geçen konuşmayı şu sözlerle aktardı:

-Ali Koç'un da geleceğini bilmiyordum ama onun da hakkını teslim etmem lazım.

-Kendisine dedim ki biz şu anda Gazze'ye yardım gönderebilmek için büyük bir gayret içindeyiz. Bize oraya gönderecek ambulanslar lazım.

Ali Koç'a Gazze'ye gönderilecek ambulanslar için destek olup olamayacağını sorduğunu belirten Varank, Koç'un yanıtını ise şöyle aktardı:

-Devletimizin kaç ambulansa ihtiyacı varsa hepsini vermeye hazırım. Yeter ki devletimiz söylesin.