İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olanlara 2 isim daha eklendi. Bu kapsamda iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik de tahliye edildi.

Kararın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan AKP'li Varank, henüz iddianamesi hazırlanmayan İBB'ye yönelik soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'pervasız hırsız' dediği sözleri yeniden paylaştı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ YENİDEN PAYLAŞTI

"Ali Nuhoğlu itirafçı olmuş; ne demiştik hatırlatayım" diyerek tepki çeken sözlerini yineleyen AKP'li Varank, 'sevgili muhalifler' diyerek, "Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız" sözlerini tekrarladı.

AKP'li Varank şunları söylemişti:

"Sevgili Muhalifler, Ekrem İmamoğlu, 2017'de aldığı evin önündeki villaları İBB'den milyarlarca lira ihale verdiği arkadaşına satın aldırıp, seçim öncesi yok pahasına açıktan zimmetine geçiren. Seçim sonrası, mülkünün önü bir daha kapanmasın, değeri düşmesin diye evinin önündeki şahıs arsasını 156 milyon liraya İBB kasasından kamulaştıran. Pervasız bir hırsızdır. Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız."

Varank'ın bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.