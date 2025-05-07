Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 37,86 olarak açıklamasının ardından Kağıthane’deki Hamidiye Pazartesi Pazarı’na alışverişe gelen vatandaşlar, iktidarın sık sık tekrarladığı “Enflasyon düşüyor”, “Ekonomi iyiye gidiyor” söylemlerini ANKA’ya değerlendirdi.

TÜİK'in Nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 37,86 olarak açıklamasının ardından ANKA, Kağıthane’deki Hamidiye Pazartesi Pazarı’nda alışverişe gelen vatandaşlara enflasyonda düşüş hissedip hissetmediklerini ve çarşı pazarın durumunu sordu.

Bir vatandaş TÜİK’in açıkladığı rakama, “Yüzde 3 de, biz birşey göremiyoruz. Nasıl düşüyor, nerede düşüyor hiç bilmiyorum” şeklinde tepki gösterirken, bir diğer vatandaş ise açıklanan rakamlara güvenmediğini söyleyerek, “Enflasyon çok daha fazla. Hiç durmadan fiyatlar artıyor” şeklinde konuştu. Bir diğer vatandaş ise, “Ben bu gidişle enflayonun düşeceğini zannetmiyorum” dedi.

Pazara alışverişe gelen 70 yaşındaki emekli bir vatandaş durumunu, “Su deposunda çalışıyorum, 19 litre suları 5’inci, 10’uncu katlara çekmek zorundayım. Çekmezsem aç kalırım” ifadeleriyle anlatırken yaşadığı ekonomik sıkıntıya, “Yeter ya, bu kadar üstümüze gelme sayın başkanım, sayın liderim. Ne yapacağız. Tamam, ölüm Allah’ın emri. Çok şükür haccımı da yaptım, 5 vakit namazımı da kılıyorum. Yarabbi bana da cümle aleme de acı gösterme. Ama aç da bırakma bizi. 600 bin emekli var, vallahi aç kalıyor. Beslenemiyoruz, yemin ederim beslenemiyoruz. Ne anlatayım, bağrımız yanık” şeklinde isyan etti.

"HACIYIM YEMİN EDERİM HEPSİNİN 10 DAİRESİ VAR"

AKP'li vatandaş, ekonomiyi eleştiren diğer emeklilerin yalan söylediğini iddia etti. AKP'li emekli, "Hepsinin var. Emeklinin hepsinin var. Yalan konuşuyorlar. Emeklinin hiçbirinin… Her birinin 10 tane, 5 tane dairesi var. Vallahi de var billahi de var. Bak yemin ediyorum, ben hacıyım, yemin ediyorum" dedi.

AKP'li emekli, röportaj verdiği sırada da tezgahın başındaki bir çalışan sataştı. Çalışanın minibüs hatları olduğunu iddia edip etti.