Meclisin en genç milletvekillerinden biri ama ne kanun teklifi verdi ne soru ne de araştırma önergesi sundu. Mecliste karnesi zayıf ama sosyal medyada fazlasıyla aktif. Son paylaşım da Almanya'da geldi. Son zamanlarda zarar eden TOGG'a binen Kadak, aracı övdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP'li vekilin bindiği aracın Türkiye fiyatı 2 milyon 370 Binin üzerindeyken Almanya'daki fiyatı 1 milyon 900 Bin. Yani araba KDV dahil Almanya'da yüzde 20 daha ucuz.

Türkiye'nin yerli otomobili denerek piyasaya sürülen TOGG 2025'te 14 milyar zarar etti.