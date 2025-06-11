İBB'ye yönelik 5'inci dalga soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklandıktan sonra görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine vekil seçildi.

Belediye Meclisi'nde 16'ya karşı 21 üyesi bulunan AKP-MHP oylarıyla AKP'nin adayı Eray Karadeniz, başkan vekili oldu.

Karadeniz'in seçilmesi özellikle muhalefet cephesinde tepki toplarken AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

'HAKAN BEY'E HOŞ GELDİNİZ DİYORUM'

Bahçetepe'nin parti değiştirdiğini zanneden Böhürler, şunları söyledi:

"Böyle bir durumda, belediye başkanı kendi ilçesinde çalışma yaparken AK Parti’ye geçerek bölgesine çok daha iyi hizmet edeceğini düşünmüş olabilir; bu fikre de saygı duyarız biz.

Sonuçta AK Parti'den CHP’ye, CHP’den AK Parti’ye ya da başka partilere geçişler daha önce de oldu. Bu, kendi iradesiyle vermiş olduğu bir karardır. Kendi seçmen kitlesi, kendi bölgesinin seçmen kitlesi de sonuçta gördüğümüz gibi muhafazakar kesimi temsil eden bir çoğunluğa sahip.

Ben, bölgesinde böylece AK Parti’ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğine inandığını düşünüyorum. Hakan Bey’e de AK Parti’ye hoş geldiniz diyorum buradan. Gaziosmanpaşa, gelişen ve büyüyen bir ilçe. Bu ilçeye çok daha iyi hizmetler, bu sinerjiyle yapılacaktır diye düşünüyorum.

İDRİS ŞAHİN DÜZELTTİ

Böhürler'in stüdyoyu şaşırttığı açıklamasının ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, AKP'li vekili düzeltti.

Şahin, şunları söyledi:

"Ayşe Hanım herhalde konuya tam vakıf değil. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı tutuklu olduğu için belediye meclisinde bir seçim gerçekleştirildi. Bu seçimde de AK Parti’nin meclis üyesi sayısı 21 olduğu için, 21 oyun tamamını AK Parti adayı olan bir arkadaşımız aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 16 meclis üyesi olması sebebiyle ve çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olması nedeniyle bir el değişikliği oldu. Yoksa Gaziosmanpaşa'nın seçilmiş belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi’nden..."