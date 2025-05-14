TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi ve AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, terör örgütü PKK'nın silah bırakıp fesih ilan etmesini eski Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin televizyon kanalında değerlendirdi.

"SAYIN ÖCALAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

“PKK terör örgütü diye şu ana kadar tanımladığımız bir örgütün silah bırakma kararını alması, kendini feshetmesi Türkiye için ve bölge için son derece olumlu, önemli bir gelişmedir" diyen Ekinci, “Öncelikle bu konuda sorumluluk almış olanlar, başta sayın Devlet Bahçeli olmak üzere ki kendisi önemli bir risk aldı ve büyük riskleri göze alarak 22 Ekim’de bir çıkış yaptı, yine sayın Cumhurbaşkanımız onu destekler mahiyetinde açıklamalar yaptı ve sonuna kadar arkasında durdu. Akabinde sayın Öcalan’a yapılan çağrıya karşılık, kendisi de olumlu cevap verdi ve dün itibariyle PKK’nın yapmış olduğu açıklamada fesih kararını almış olması son derece önemli bir durumdur. Bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT SAYIN ÖCALAN'I DİNLER"

Ekinci, PKK’nın silah bırakma kararından vazgeçmesi gibi bir kaygısının olup olmadığıyla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Bu örgütün kurucusu sayın Öcalan. Kurucusu ve lideri bir çağrı yaptı. PKK’nın miadını doldurduğunu, 90’lardan itibaren tekrara düştüğünü ve işe artık bir kan davası şeklindeki yaklaşımla PKK’nın anlamsız bir hale düştüğünü söyledi. Dolayısıyla kendisini feshetmesi gerektiğini ilan etti. Yani aslında Abdullah Öcalan açısından bu örgütün kurucusu olan lider tarafından bu örgüt bitmiştir.

Abdullah Öcalan’ın söyleminden sonra PKK ve bileşenlerinin buna itiraz edeceğini zannetmiyorum ama olsa bile bu saatten sonra bu kişiler marjinalleşir ve eriyip gitmeye mahkûm olurlar ve başarılı da olamazlar. Macun tüpten çıkmış durumda. Bundan sonra kim buna karşı durursa, bu rüzgâra karşı durursa o biter.

"DEMİRTAŞ SİYASETE DÖNÜŞ YAPABİLİR"

“Yakın bir dönemde Salahattin Demirtaş gibi isimlerin de tekrar siyasi hayata dönmesi, tutukluluklarının bitmesi mümkün olabilir mi?” sorusunu Ekinci şu şekilde cevapladı:

“Yeni bir anayasa meselesi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezinde yapılacak olan çalışmalar. Akabinde yapılan anayasanın, ki birtakım değişiklikler yapıldığında daha önce suç sayılan birtakım şeyler artık bundan sonra suç olmayacak.

O günkü şartlar ortadan kalktığı için Demirtaş’a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz.

Yani kişi kendi yanlışından vazgeçince sen hala o yanlışta duruyorsun şeklinde muamele etmenin anlamı yok. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır, olmaz da. Bu akılsız ve mantıksız kişilerin yapacağı bir şeydir.

Salahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı, bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş’a hala suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz.

Kaldı ki kendisi de sürecin başından sonuna kadar destek oldu ve bunu defalarca açıkladı. Bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir Demirtaş ve ona benzer kişiler.”

"BAHÇELİ DE YENİ ANAYASAYLA TAÇLANDIRMAK İSTİYOR"

Ekinci, sürecin devamında atılacak adımlarla ilgili de yeni anayasayı işaret etti:

“Bugüne kadar teröre sebep olan ve terörün kendisine sebep ve gerekçe olarak aldığı talep ve istekleri neyse, bugün kendisini fes ettikten sonra o talep ve istekler bundan sonra masada konuşulacak.

“Sadece terör örgütünün değil, Kürt halkının bugüne kadar birtakım talepleri ve istekleri vardı. O talep ve istekler yine mecliste konuşulacak ve meclis ortamında bütün partilerin katılımıyla bu meseleler enine boyunca tartışılıp Sayın Cumhurbaşkanımızın da öteden beri söylemiş olduğu, Sayın Bahçeli’nin de çağrılarında hep değinmiş olduğu demokratik ortamda bir anayasa yapımıyla bu iş sonuçlandırılacak, taçlandırılacak.