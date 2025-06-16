İBB’ye yönelik operasyonda CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasından sonra başkanvekili seçilen AKP’li Eray Karadeniz, belediyenin sayfasına ismini “başkan” olarak yazdırdı, SÖZCÜ’nün bunu gündeme getirmesinden sonra ünvanını değiştirerek ‘Başkanvekili’ yaptı. Öte yandan Hakan Bahçetepe’nin bütün haberlerini kaldırttı

Eray Karadeniz, GOP’un internet sitesinde kendini “Başkan” ilan etti.SÖZCÜ’nün haberinden sonra ifadeyi düzeltip “Başkan V.” yaptı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine vekaleten gelen Karadeniz, Başkan Bahçetepe ile ilgili bütün haberleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinden kaldırdı. Resmi sitede sadece Başkanvekili Karadeniz’in, bir haberi bulunuyor. O haber de, “Gaziosmanpaşalıların Karadeniz’i sıcak karşılaması.” Karadeniz’in İBB’nin AKP’de olduğu dönemde AKP Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı olduktan bir sene sonra İBB’de kadroya alındığı ortaya çıktı.

400 GÜN İZİN

Ocak 2020’ye kadar 400 gün ücretsiz izin kullanan Karadeniz, bu süreçte maaş almadı ancak 2020’de işten çıkartıldı.Karadeniz, İSPARK’a açtığı işe geri dönüş davasını ise kaybettiği de biliniyor.