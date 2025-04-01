AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, bayramlaşma töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ‘dörtlü çete’ diyerek hakaret etti. Keleş, “Şimdi de dörtlü çete var. Bu çetenin bir tarafında Kılıçdaroğlu, bir tarafında Özgür Özel, bir tarafında İmamoğlu, bir tarafında da Mansur Yavaş var. Bunların tek kavgası tek düşüncesi koltuk sevdası” dedi.

CHP’LİLERE ‘ÇETE’ DİYEREK HAKARET ETTİ

Bayramlaşma töreninde gündeme ilişkin konuşan AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 2024 genel seçimlerinde kurulan Millet ittifakına ilişkin eleştirilerde bulundu. Keleş, “Özellikle biliyorsunuz son günlerde ülkemizi sıkıntıya sokmak isteyen bir zihniyet var. Biz bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz bu zihniyetin daha önce yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bize yabancı değiller bunlar. Çok geriye gitmeyelim daha çok kısa süre içerisinde 2023 seçimlerinde hatırlarsanız bir masa kurulmuştu bu masanın etrafında da liderler vardı. Bunların düşüncesi, fikirleri bu vatan bu bayrak bu toprak bu ülkeye hizmet değil koltuk ve rant kavgası. O dönemde de çok iyi hatırlayın cumhurbaşkanı yardımcılıkları dağıtılmıştı, bakanlıklar dağıtılmıştı hatta bakanlık sayısı 40’a kadar çıkmıştı. Tamamen bu zihniyetle hareket eden bir durum vardı. Şimdi de ben şöyle özetliyorum, şimdi de dörtlü çete var. Bu çetenin bir tarafında Kılıçdaroğlu, bir tarafında Özgür Özel, bir tarafında İmamoğlu, bir tarafında da Mansur Yavaş var. Bunların tek kavgası tek düşüncesi koltuk sevdası. Aslında bunları yapmış olduğu yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet biz bunları çok önceden de görmüştük hepiniz hatırlarsanız 1990’lı yılların başında özellikle İstanbul belediyesinde yolsuzluk şikayetleri ve hepimizin hatırladığı birçok skandallarla karşı karşıya gelmişti bunlar daha öncede yapmıştı. Ama bunları ifşa edenlerde bizler değiliz bunları ifşa edenlerde bu dörtlü çetenin içerisindeki insanlar” diye konuştu.

BAKANLIK İÇİN MASAYA VURAMADIĞI YUMRUĞU KARDEŞİ İÇİN VURMUŞTU

AKP’li Erol Keleş, 14 Mayıs seçimlerinde Elazığ'a bakanlık verilmesi talebinde bulanacağını bunu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacağını belirtmişti. Keleş, “Burada güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı olarak 5-0 meclise gideceğiz. Ve ben söz veriyorum Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağım; başım dik alnım açık olarak, buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir ben yeri geldiğinde masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam masayı ikiye de bölerim” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere rağmen kabinede Elazığ'a bakanlık verilmemişti. Ancak Erol Keleş’in AKP’den milletvekili seçilmesinin ardından DSİ 9. Bölge Müdürlüğünde Barajlar ve HES Şube Müdürü olarak görev yapan kardeşi Ergün Keleş Bölge Müdür Yardımcılığına atanmıştı. Erol Keleş'in vekil seçilmesinin ardından kardeşinin Bölge Müdür Yardımcılığına atanması seçim bölgesi Elazığ'da "Bakanlık için masaya vuramadığı yumruğu kardeşi için vurmuş" yorumlarına neden olmuştu.