AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Gündoğan köyünü ziyareti sırasında yaşanan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“HEMEN AKSİYON ALDIK”

Şahin, ziyaret sırasında yabancı ülke ve kulüp takımlarının formalarını giyen çocukları gördüklerini belirterek, bu çocukların formalarını Gaziantep FK formalarıyla değiştirdiklerini açıkladı. Şahin, paylaşımının başlığına “Fransız forması out, Gaziantep FK forması on” notunu düştü.

FRANSA FORMASINI ÇIKARDI

Şahin, Fransız Milli Takımı forması giyen Yusuf isimli çocuğun üzerindeki formayı çıkararak yerine Gaziantep FK forması giydirdi. Şahin, bu değişikliğin gerekçesini Gaziantep’in Fransız işgaline karşı verdiği mücadeleye dayandırdı. AKP'li Şahin, “Gazi şehrimiz Gaziantep’e yönelik Fransız işgal girişimini tarihi bir direnişle başarısız kılan ecdadımızın ruhunu yaşatmak adına, Fransız Millî Takımı formasını giymiş Yusuf’umuzun üzerindeki formayı, direniş ve diriliş ruhumuzun simgesi Gaziantep FK formasıyla değiştirdik” dedi.

BARCELONA FORMASININ ÜZERİNE DE GAZİANTEP FK

Şahin ayrıca Barcelona FC forması giyen başka bir çocuğa da Gaziantep FK forması giydirdiklerini belirtti. Şahin, Barcelona formasının üzerine Gaziantep FK formasının geçirilmesini, Barcelona’nın Filistin ve Gazze davasına yönelik tutumuyla ilişkilendirdi. Şahin, “Gazze için Gaziantep FK ve Barcelona FC arasındaki birlik ve dayanışma ruhumuzu ifade ettik” diye konuştu.

“EN BÜYÜK SORUMLULUKLARIMIZDAN BİRİ”

Ali Şahin, paylaşımının devamında çocukların gönüllerinde Gaziantep’in tarihini, milli ve manevi değerlerini yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Şahin, Gazze’deki mazlumların yanında olma bilincinin yeni nesillere aktarılmasının da sorumlulukları arasında bulunduğunu belirterek, “Çocuklarımızın gönüllerinde Gaziantep’in tarihini, millî ve manevi değerlerini yaşatmak; Gazze’deki mazlumların yanında olma bilincini yeni nesillere aktarmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir” ifadelerini kullandı.