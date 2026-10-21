AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, “esnaf ziyareti’nde çocuk işçilerle poz verdi!

Çelikaslan, paylaşımında, “Alın teriyle helal rızkının peşinde koşan sanayi esnafımızın çayını içtik, muhabbetlerine ortak olduk. Şehrimizin dinamosu olan esnafımızın taleplerini dinliyor, her zaman olduğu gibi omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ancak paylaşımda çocuk işçilerle birlikte poz verilmesi ve çocukların çalışmasının bu ifadelerle sunulması eleştirilere neden oldu.

“UTANMIYOR” TEPKİSİ

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de Çelikaslan’ın paylaşımına sert tepki gösterdi. Türkmen, “Şu yaşta çalıştırılan çocuklarla fotoğraf çekinmekten utanmıyor. Bu yaşta çalışmak zorunda kalan çocukları ve çocuk işçiliğini ‘rızkının peşinde koşmak’ diye meşrulaştırmaktan utanmıyor” ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim çağında çalışmak zorunda kalması tartışılırken, paylaşım çocuk işçiliğinin hangi sözlerle normalleştirildiği sorusunu da gündeme taşıdı.

Türkmen paylaşımında şunları söyledi:

“Şu yaşta çalıştırılan çocuklarla fotoğraf çekinmekten utanmıyor.

Bu yaşta çalışmak zorunda kalan çocukları ve çocuk işçiliğini ‘rızkının peşinde koşmak’ diye meşrulaştırmaktan utanmıyor.

Utanmıyor, çünkü; bu yaştaki yüzbinlerce çocuğu, okula gitmek ve oyun oynamak yerine çalışmak zorunda bırakan patron ve saray düzeninin küçük efendilerinden biri de kendisi.

Utanmıyor, çünkü; bu çocuklar gibi pek çok çocuğun babasını kendi fabrikasında sefalet ücretiyle köle gibi çalıştırıp, üç kuruş zam istedi diye de işten atan, yani o çocukların ailelerini sefalete, çocuklarını da okula gitmek yerine işçiliğe mahkum eden patronlar sınıfının bir neferi.

Utanmıyor, çünkü; çocukları okuyabilsin, çalışmak, MESEM adı altında ucuz kölelik yapmak ve çalışırken ölmek zorunda kalmasın diye zam isteyen işçinin grevini yasaklatan, sendikacısını içeri attıran iktidar vekili bir patron kendisi.

Utanmıyor, çünkü; patron olan diğer kardeşinin de dediği gibi, onlara bu zenginliği ‘Allah veriyor!’ Ve onlara bu ‘zenginliği veren Allah’, utanma duygusu vermemiş.

Çünkü utanmak, işçinin, yoksulun harcıdır; zenginlerin değil.”