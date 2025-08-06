AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı’nın danışmanlığını yapan Önder Çiftçi’nin jet yükselişi dikkat çekti.

DANIŞMANLIKTAN MÜDÜRLÜĞE

Bir dönem Konya’da çeşitli gazetelerde çalışan Önder Çiftçi, 2014 yılında AKP’li Meram Belediyesi’nde istisnai kadro olan Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden memur yapıldı. Çiftçi daha sonra belediyede Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptı.

Çiftçi, 2018-2023 yılları arasında ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı’nın danışmanlığını yürüttü.

Danışmanlık görevinin ardından yeniden AKP’li Meram Belediyesi’ne dönen Önder Çiftçi, . 15 Haziran 2023 tarihinde burada İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü yapıldı. Çiftçi yeni görevinden sadece iki ay sonra bu kez de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevine getirildi.

Çiftçi, son olarak geçtiğimiz günlerde İŞKUR Konya İl Müdürü olarak atandı.

İLK ZİYARET EDENLERDEN BİRİSİ DE AKP’Lİ VEKİL OLDU

İŞKUR il Müdürlüğü görevine getirilen Önder Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyaretleri ise sürüyor. Çiftçi’yi ilk ziyaret edenler arasında danışmanlığını yaptığı AKP Milletvekili Selman Özboyacı yer aldı. Özboyacı, Önder Çiftçi’ye ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

“Görevlerine yeni başlayan SGK İl Müdürü Erkin Avcı ve İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi’yi ziyaret ettik. Şehrimize ve Müdürlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

İŞKUR’UN RESMİ SAYFASINDAN DA PAYLAŞILDI

Öte yandan AKP Milletvekili Selman Özboyacı’nın ziyareti İŞKUR’un resmi sitesinde de paylaşıldı.

Paylaşımda, “AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, görevine yeni başlayan İl Müdürümüz Önder Çiftci'yi ziyaret etti. Sayın Vekilimize kurumumuza ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” denildi.