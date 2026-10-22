Fahiş fiyatlarıyla dünyanın dört bir yanından yolcuların sosyal medya paylaşımlarına konu olan İGA İstanbul Havalimanı, bir kez daha gündeme oturdu.

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve halihazırda AKP’den İstanbul Milletvekili olan Bayram Şenocak’ın kurduğu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı sıradan bir ‘fast food’ zinciri Paşa Döner’in İstanbul Havalimanı şubesinde bir tavuk döner menüyü 2 bin 995 liraya sattığını gösteren tabela fotoğrafları, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dünya çapındaki diğer havalimanlarına fark atan fiyatları nedeniyle eleştirilen İGA İstanbul’daki son durum hayat pahalılığı tartışmalarını yeniden alevlendirirken, tüketiciler havalimanındaki fiyat politikasını ‘fırsatçılık’ olarak nitelendirdi.