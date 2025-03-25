İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda ilk oturum gerçekleştirildi.

CHP grubu, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun resimlerinin ve 'yılgınlık yok', 'ya hep beraber ya hiçbirimiz' yazılarının yer aldığı dövizleri sıralarına koydu.

PROTESTOCULARA 'EŞKIYA' DEDİ

AKP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in gündem dışı söz alarak İmamoğlu'na yönelik pek çok ilde gerçekleşen eylemleri "kanunsuz" olarak eylemcileri de "eşkıya" olarak nitelendirmesi üzerine gerginlik yaşandı, CHP'li vekiller sıralara vurarak tepki gösterdi.

Yüksel konuşmasında, "Türkiye, hukuk kurallarına göre yönetilen demokratik bir devlettir. Devletin kurumlarına, yargı organlarına ve kamu düzenine yönelik saygı demokrasimizin temel direklerinden biridir. Demokratik ve barışçıl bir protesto haktır. Ancak bu protestoların şiddete dönüşmesine sebebiyet vermek milli güvenliği, kamu düzenini olumsuz etkileyecek şekilde faaliyetlerde bulunmak Dünyanın hiçbir yerinde hukuk düzeninin izin vereceği bir şey değildir" dedi.

EMİR: ŞUURLU BİR KONUŞMA BEKLERDİK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Yüksel'e tepki gösterdi.

Emir, şunları söyledi:

"Bugün biz burada çok daha basiretsiz konuşmalara hazırlanmıştık ama Cüneyt Beyden eğitimine de istinaden daha basiretli ve şuurlu bir konuşma beklerdik. Bir defa şu yalanları tekrar etmeyin; toplumsal muhalefet ayağa kalktı 19 Mart darbesine karşı. Siz halktan korktuğunuz için bu mitingleri kriminalize etmeye çalışıyorsunuz. Ama başaramazsınız, her zaman yaptığınız gibi. Bu olaylarda da camide bir hadsizlik olmadı olsaydı ilk biz müdahale ederdik. Bunları önlemesi gereken güvenlik güçleridir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü bir haktır sonra mahkemelere gidiyor 'kamu düzenini başka türlü koruyamıyordunuz' diye."

AKBAŞOĞLU: CHP'NİN İÇ SORUNU

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise 19 Mart itibarıyla yaşananların, “Yalnızca CHP’nin iç sorunu” olduğunu öne sürdü. İmamoğlu’na yönelik iddiaların CHP içerisinden atıldığını söyleyen Akbaşoğlu, “CHP’nin sokak çağrılarının Türkiye’nin kaybetmesine yol açtığını” dile getirdi.

EMİR'DEN AKBAŞOĞLU'NA DA TEPKİ

Akbaşoğlu’nun konuşmasının ardından bir kez daha söz alan CHP’li Murat Emir, “Akbaşoğlu bir itirafta bulunmuştur. Gizli tanıkların CHP’li olduğunu size kim söyledi?” sorusunu yöneltti. İmamoğlu’na yönelik yargı sürecinin talimat ile gerçekleştirildiğini vurgulayan CHP’li Emir, sözlerini şöyle sürdürdü: “İmamoğlu’nu sıkıştıramazsınız. Böyle olduğu zaman halk ayağa kalkar. Biz, Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Milyonların isyanı sizi boğacak.”